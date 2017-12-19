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В ЕС предупредили о последствиях отката реформ в Украине

Вторник, 19 декабря 2017, 18:32

Последние события в Украине, связанные с откатом антикоррупционной реформы могут поставить под угрозу прогресс, предварительно достигнутый в этом направлении.

Об этом говорится в ответе офиса Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини на открытое обращение, подписанное РПР и рядом общественных организаций накануне заседания Совета Ассоциации 8 декабря, передает "Европейская правда".

"Мы обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, если не будут приняты дальнейшие меры для обеспечения полной имплементации и устойчивости достигнутых реформ", - говорится в документе.

В офисе Могерини отметили, что независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционной институциональной структуры, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и создание эффективной системы проверки электронных деклараций чрезвычайно важны для ЕС.

При этом в ЕС напомнили, что их поддержка Украины не является безусловной.

"Наша поддержка Украины не является безусловной. Средства ЕС всегда подлежат тщательному мониторингу и отчетности и сопровождаются рядом жестких условий, по которым должен наблюдаться долгосрочный прогресс ", - говорится в ответе Европейской службы внешнего действия.

Напомним, 8 декабря Высокий представитель Европейского сообщества по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что борьба с коррупцией является основой для проведения реформ в Украине и важную роль здесь играет гражданское общество.

Темы: ЕСреформыУкраина
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