Фигуранта "дела Веджие Кашка" все еще держат в СИЗО: его состояние ухудшается

Крымского татарина, фигуранта так называемого "дела о вымогателях" Асана Чапуха, которого на прошлой неделе обещали перевести в больницу из-за ухудшения состояния здоровья, все еще удерживают в СИЗО.

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, ссылаясь на свидетельства адвоката, посетившего Чапуха в Симферопольском СИЗО.

"Здоровье Асана Чапуха… остается тяжелым и постоянно ухудшается. По камере Чапух может передвигаться только с помощью сокамерников, у него затруднены движения левой части тела. Независимый специалист проанализировал симптомы и предположил инсульт, который медслужба СИЗО подтвердить отказывается", - написал Наумлюк.

Он добавил, что при этом никакого лечения не проводится.

"Начальник медчасти СИЗО Евгений Аниканов заверил, что у него имеется предписание о направлении Чапуха в клинику для диагностики и возможного лечения, однако на протяжении уже 3 дней предписание не выполняется. Что с ним на самом деле, без обследования наверняка сказать не может никто", - написал Наумлюк.

По его словам, в случае неоказания медицинской помощи, Чапух обещает объявить голодовку.

Журналист также добавил, что по ситуации с Асаном Чапухом юристы готовят обращение в Европейский суд по правам человека.

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.