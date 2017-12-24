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Крымскотатарские активисты начали новый сбор средств для оплаты штрафов

Воскресенье, 24 декабря 2017, 04:26

Крымскотатарские активисты из общественного объединения "Крымская солидарность" объявили о начале сбора денег для оплаты административных штрафов в рамках нового "Крымского марафона".

Об этом они заявили на заседании "Крымской солидарности", передают "Крым.Реалии".

"Сегодня мы объявили о начале нового "Крымского марафона". Он фактически начался во время административных судов 18 декабря. Но сегодня мы официально можем говорить, что сбор денег продолжается. Очень много людей с материковой части Украины и России уже проявили желание участвовать в новом марафоне",  рассказал активист Сервер Мустафаев.

"Административные штрафы не должны стать частной проблемой крымских татар, которые вышли на одиночные пикеты 14 октября. Эти люди были гласом народа, они вышли показать свое несогласие от имени всего народа. Поэтому, мы считаем, что поддержав этих людей, мы покажем власти, что они не остались наедине со своими проблемами",  добавил Дилявер Меметов.

Как сообщалось, крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму 14 октября 2017 года.

В руках они держали плакаты: "Мой народ не террорист", "Обвинения в терроризме и экстремизме – это геноцид крымских татар" и другие.

Как известно, 18 декабря в оккупированном Россией Крыму прошли одновременно более 70 административных судов над крымскими татарами по делу о пикетах 14 октября.

В Белогорске оштрафовали на 10 тысяч рублей Садри Муратова, такой же штраф назначили в подконтрольном Кремлю Советском райсуде Асану Сейдхалилову, Эльдару Алиеву, Мустафе Расилову. В Киевском райсуде Симферополя штраф в 10 тыс. рублей присудили Валерию Григорю.

Темы: Крымкрымские татарыРосcия
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