Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ активисты выдвигают Навального в президенты

Воскресенье, 24 декабря 2017, 10:58
В РФ активисты выдвигают Навального в президенты

В Москве 24 декабря инициативная группа провела собрание и выдвинула кандидатом на пост президента России Алексея Навального.

"За" высказались 746 участников собрания, голосовавших против или воздержавшихся не было, пишет "Радио Свобода".

Как сообщает "Meduza", сборы инициативной группы в Москве прошли на пляже в Серебряном бору. 

По данным "Новой газеты", после голосования Навальный вышел на сцену со своей семьей - женой и детьми, и заявил: "Мы готовы выиграть эти выборы, мы готовы и выиграем эти выборы".

Говоря о бойкоте в случае недопуска к участию в выборах, Навальный заявил, что на этих выборах намерен выиграть.

"Невозможно признать кампанию, на которую не допущен реальный кандидат. Мы не признаем эти выборы, но мы не устранимся. Мы будем вести кампанию в стране, чтобы как можно больше людей эту кампанию не признали. Только попробуйте не пустить нас на выборы, мы устроим забастовку!", - заявил политик.

В конце выступления Навального в зал выпустили конфетти.

Председателем собрания избрали юриста команды Навального Ивана Жданова. По его словам, команда Навального надеется подать документы в ЦИК  для выдвижения политика 24 декабря. Комиссия, по его словам, работает до 15:00 по мск.

 
 
Фото - Татьяна Васильчук, «Новая газета»

На 24 декабря запланировано собрание инициативных групп по выдвижению Навального еще в 20 городах России.

Во Владивостоке, в частности, сторонники Навального уже проголосовали за его выдвижение в качестве кандидата в президенты России. На собрании группы избирателей за участие Навального в выборах проголосовали более 600 человек.

В Новосибирске и Красноярске на таких же собраниях также выдвинули кандидатуру Навального, в каждом из этих городов на собрание пришли более 500 человек.

По избирательному законодательству РФ, кандидата, который баллотируется на пост президента как самовыдвиженец, должен выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован как кандидат из-за судимости - в 2013 году он был осужден на 5 лет условно по делу "КировЛеса". Приговор был обжалован в ЕСПЧ и отменен Верховным судом, но потом суд в Кирове снова назначил такое же наказание.

Навальный считает свое выдвижение законным и продолжает предвыборную кампанию.

Как известно, выборы президента России назначены на 18 марта 2018  года - годовщину аннексии Крыма Россией.

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что "горд" тем,  что жители аннексированной территории будут принимать участие в выборых главы РФ в 2018 году. 

На съезд "Единой России", который состоялся 23 декабря, поддержали решение действующего президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году. 

Коммунистическая партия России на съезде 23 декабря официально выдвинула кандидатом в президенты директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Многолетний участник в президентских гонках Геннадий Зюганов баллотироваться отказался.

Также 23 декабря предвыборный второй съезд "Гражданской инициативы" выдвинул кандидатом на пост президента РФ Ксению Собчак, в программе которой - освобождение военнопленных, прекращение гибридной войны на Донбассе в частности, и вопрос Крыма.

Темы: Росcиявиборыоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Росcия
В России из-за мятежа задержали 13 офицеров, в том числе Суровикина – WSJ
AP узнало об издевательствах россиян над украинцами в оккупации: пытки, рабский труд, депортация
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Последние новости
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:05
Нетрудоустроенными после начала войны остаются 28% украинцев - исследование
Все новости...
Реклама: