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Адвокаты просят Порошенко не уничтожать районные суды Киева

Вторник, 26 декабря 2017, 09:04
Адвокаты просят Порошенко не уничтожать районные суды Киева

Адвокаты активистов Евромайдана призывают президента Петра Порошенко не ликвидировать районные суды, поскольку это может привести к коллапсу судебной системы.

Об этом говорится в открытом обращении Адвокатской совещательной группы, опубликованном в Facebook.

Так адвокаты отреагировали на поддержку Высшим советом правосудия проекта указа президента о ликвидации местных общих судов и образовании окружных судов, которым, в частности, предусмотрена ликвидация 10 районных судов Киева.

"Хотим обратить внимание президента, что ликвидация районных судов приведет к необходимости рассмотрения дел, находящихся в производстве таких судов на момент ликвидации, с начала", - говорится в обращении. 

Адвокаты объясняют, что процесс затормозится, поскольку в новых судах будут заново набираться судьи, а все дела попадать на автоматическое распределение для определения нового состава суда.

"Учитывая количество дел в производстве районных судов г. Киева, это приведет к коллапсу работы будущих судов. А также – неизбежно нарушит право сторон (большого количества человек) на справедливый суд в разумные сроки", - отмечают в Адвокатской совещательной группе.

Они убеждены, что законных оснований для ликвидации районных судов – нет. К тому же, по мнению адвокатов, ликвидация не оптимизирует расходы государственного бюджета, а существенно их увеличит – ввиду необходимости рассмотрения большого количества дел с начала и потери лет работы судей и участия сторон в судебных заседаниях.

"Планы президента о ликвидации районных судов, мы считаем препятствующими установлению истины по делам Майдана и привлечению виновных к ответственности. Поскольку их реализация сделают невозможным рассмотрение дел Майдана в разумные сроки, а то и вовсе", - отметили в Адвокатской совещательной группе.

На данный момент в судах уже длительное время активно рассматривается "по существу" более 10 производств по делам Майдана.

"Учитывая все изложенное, мы призываем вас, Петр Алексеевич, не принимать необдуманных решений, которые приведут к коллапсу в делах Майдана, и вообще в судебной системе, а именно – не подписывать указ "О ликвидации местных общих судов и образования окружных судов"", - говорится в обращении.

Также адвокаты просят Порошенко обеспечить при проведении судебной реформы непрерывность уже начатых судебных процессов при неизменном составе суда.

Как известно, в рамках судебной реформы в Украине планируют ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных суда. В частности, в Киеве – ликвидировать 10 районных и образовать 6 окружных судов

Темы: судреформыПорошенкоМайдан
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