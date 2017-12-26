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Суд отпустил домой "титушек",орудовавших в ночь убийства Веремия

Вторник, 26 декабря 2017, 20:13
Суд отпустил домой титушек,орудовавших в ночь убийства Веремия

Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи двух "титушек" Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов евромайдан.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат евромайданивцив Виктория Дейнека.

"Очередной "подарок" под елку от Шевченковского р/с г. Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана! Изменили меру пресечения Гебану Костенко на домашний арест, сегодня выпустили из-под стражи!", - написала она.

"Это эпизод касается покушений на убийства титушками митингующих 18.02.14 вечером на перекрестке ул. Владимирской и В. Житомирской (это после нападения на Еремея, то самое место преступления)", - добавила Дейнека.

Согласно информации на сайте Шевченковского суда заседание состоялось в 15 часов.

Потерпевшими указываются: Сергей Павицкий, Владимир Бабич, Евгений Гарагуля, Игорь Чернецкий, Андрей Наталенко, Тимур Казимов, Иван Любарский.

Как известно, после трех лет суда Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Канитель было убито около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Еремея проходил в закрытом режиме.

Адвокат матери Еремея Виктория Дейнека уверена, что в Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

В понедельник в центре Киева собрались участники акции с требованием справедливого приговора для руководителя "титушек" Юрия Крысина, причастного к избиению "майдановцев" и убийства журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайдансудСМИ
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