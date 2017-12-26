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Официально: Приватбанк докапитализировали еще на 16 миллиардов

Вторник, 26 декабря 2017, 20:52

Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Ее было проведено путем дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.

Минфин напоминает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора Приватбанка - компании EY.

Первый транш из указанной суммы в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.

Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Как сообщалось, 22 декабря Нацкомиссия по ценным бумагам приняла решениезарегистрировать выпуск и проспект эмиссии акций ПАО КБ "Приватбанк".

Как сообщалось, летом Кабмин одобрил допэмиссию Приватбанка на 38,5 млрд грн, но был проведен только первый этап докапитализации - на 22,5 млрд грн. Его завершили в начале октября.

Второй транш ожидался во второй половине года, а в Минфине анонсировали его именно на октябрь.

Но процесс докапитализации начался только сейчас. Еще неделю назад в НБУ не знали точный объем допэмиссии.

Учитывая, что за последний год в Приватбанк государство вложило 139,3 млрд грн, общая сумма поддержки выросла до 155,4 млрд грн.

Как сообщалось, Приватбанк в ближайшее время выставит на продажу акции латвийского AS PrivatBank.

Кроме того, активы экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,5 миллиарда долларов арестуют по всему миру.

Економическая правда

Темы: ПриватНБУ
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