Официально: Приватбанк докапитализировали еще на 16 миллиардов

Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Ее было проведено путем дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.

Минфин напоминает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора Приватбанка - компании EY.

Первый транш из указанной суммы в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.

Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал.

Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Как сообщалось, 22 декабря Нацкомиссия по ценным бумагам приняла решениезарегистрировать выпуск и проспект эмиссии акций ПАО КБ "Приватбанк".

Как сообщалось, летом Кабмин одобрил допэмиссию Приватбанка на 38,5 млрд грн, но был проведен только первый этап докапитализации - на 22,5 млрд грн. Его завершили в начале октября.

Второй транш ожидался во второй половине года, а в Минфине анонсировали его именно на октябрь.

Но процесс докапитализации начался только сейчас. Еще неделю назад в НБУ не знали точный объем допэмиссии.

Учитывая, что за последний год в Приватбанк государство вложило 139,3 млрд грн, общая сумма поддержки выросла до 155,4 млрд грн.

Как сообщалось, Приватбанк в ближайшее время выставит на продажу акции латвийского AS PrivatBank.

Кроме того, активы экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,5 миллиарда долларов арестуют по всему миру.

Економическая правда