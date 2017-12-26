Луценко настаивает, что оснований для ареста Саакашвили достаточно

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко настаивает, что существует достаточно основания для объявленных подозрений и избрания меры пресечения лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и его соратнику Севериону Дангадзе.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, показанном во вторник вечером, передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент оснований для подозрения достаточно. Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений достаточно, для меры пресечения в виде домашнего ареста более чем достаточно. Посмотрим, какие решения примут следующие суды", - сказал он.

Луценко отметил, что на сегодняшний день никто, кроме специализированного государственного института Украины, не проводил никакой другой экспертизы представленных следствием аудиозаписей по этому делу.

"Кроме того, у нас есть показания двух лиц, которые привезли сотни тысяч долларов, а потом и евро, и передали правой руке Саакашвили, и это зафиксировано как на аудио, так и переписаны все номера купюр, часть из которых были изъяты во время ареста правой руки господина Саакашвили Сивериона Донгадзе на трассе между Киевом и российской границей", - подчеркнул он.

Как известно, 11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили. Суд отпустил Саакашвили на время расследования.



Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.



15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.



Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.



Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

Апелляцию прокуратуры на решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, которая должна была рассматриваться 22 декабря, перенесли на 3 января.