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АТО: Террористы били из минометов вблизи Луганского, есть потери

Среда, 27 декабря 2017, 06:37

За прошедшие сутки, российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов трех военнослужащих ранены, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

На Луганском направлении, в вечернее время, враг не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарск дуги. Вблизи Луганского противник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины. Также, из стрелкового оружия, российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского, по светлой время суток, зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника.

Следует отметить, что применение беспилотников запрещено минского договоренностями.

На других ключевых участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как известно, с полуночи 23 декабря в зоне АТО объявлен режим прекращения огня. Соответствующее решение было согласовано 20 декабря Трехсторонней контактной группой в Минске.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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