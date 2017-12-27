Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко поговорил с первыми освобожденными заложниками "ЛНР"

Среда, 27 декабря 2017, 14:05

Президент Петр Порошенко поздравил первых освобожденных заложников с Донбасса.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. С ним говорил Владислав Овчаренко, который вместе с другими 15-ю гражданскими и военными вернулся из плена в оккупированном Россией Луганске", – написал он в Facebook.

"Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", – добавил Цеголко.



Как известно, возле КПВВ "Майорское" так называемая "ЛНР" уже передала украинской стороне 16 украинцев, которых удерживала на оккупированной территории.

По данным "Громадського ТБ", среди освобожденных из плена "ЛНР" – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан и Эдуард Неделяев.

Ультрас луганской "Зори" Владислава Овчаренко приговорили к 17 годам тюрьмы, его друг Артем Ахмеров получил 13 лет колонии строгого режима. Их обвинили в "шпионаже в пользу Украины".
 
Блогер Эдуард Неделяев, который имел проукраинскую позицию и иронически писал о жизни на оккупированной части Луганской области, исчез в ноябре 2016 года.

Контрактник Валентин Богдан попал в плен к боевикам зимой 2016 года.

Украинская сторона передала "ЛНР" 75 человек из 99-ти, которые были в списке. Часть людей отбыли наказание и освободились а некоторые просто отказались возвращаться.

Освобождены в 2016 году из плена "ЛНР" журналистка Мария Варфоломеева и Владимир Жемчугов отправились на самолете на встречу первым освобожденным 27 декабря заложникам.

Темы: ПорошенкопленныезаложникиДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
Все новости...
Реклама: