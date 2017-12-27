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Европа похвалила украинский обмен заложниками

Среда, 27 декабря 2017, 21:34

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали реализацию договоренностей трехсторонней контактной группы по обмену пленными между Украиной и ОРДЛО.

Об этом сообщается на сайте Бундестага.

"Обмен пленными дает Восточной Украине чуть больше надежд на мир", - говорится в сообщении.

Лидеры Германии и Франции призвали стороны приложить усилия, чтобы способствовать обмену и других пленных, которые не были освобождены в среду в ходе обмена.

Кроме того, Меркель и Maкрон выступили за возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращении огня и стабилизации на линии соприкосновения.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер также поприветствовали новость об обмене задержанными на Донбассе.

Они призвали стороны наращивать этот импульс для достижения дальнейшего прогресса в мирном урегулировании кризиса на Донбассе, сообщает "Укринформ".

"Разрешение такому значительному количеству людей, которые прошли с обеих сторон, вернуться домой до Нового года и православного Рождества - это очень хорошее событие. Сегодняшний обмен - это не только гуманитарный акт, но и полезный шаг в деле укрепления доверия", - заявила Кнайсль.

Она призвала стороны продолжать их усилия, направленные на улучшение жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом.

Генсек организации Гремингер в свою очередь подчеркнул, что такие поэтапные шаги, как сегодняшний, могут принести ощутимые результаты. Он также обратил внимание на то, что "такой прогресс является результатом неустанной работы трехсторонней контактной группы и демонстрирует важность этого формата" и подчеркнул важность того, чтобы стороны продолжали работать с ТКГ с целью достижения устойчивого прогресса на пути к миру.

Оба дипломата заявили, что сегодняшний обмен пленными, вместе с меньшим количеством нарушений режима прекращения огня в течение последних нескольких дней, является шагом вперед. "Однако это лишь один шаг, а многие другие еще впереди", - отметили Кнайсль и Гремингер и еще раз призвали обеспечить настоящее прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках полного выполнения минских договоренностей.

Как известно, в среду состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной по формуле "233 на 73".

Темы: ЕвропаЕСМеркельзаложникиФранция
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