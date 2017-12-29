Обнародован приговор Крысину

Приговор Шевченковского районного суда Киева к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушек" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия рассекречен.

Текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в Едином реестре судебных решений 26 декабря, сообщают в пятницу "Українські новини".

Ранее закрытый текст судебного решения после обращения Шевченковского районного суда открыт для общего доступа, отмечает агентство.

Согласно тексту приговора, Крысин за денежное вознаграждение от неустановленного лица 17 февраля 2014 года согласился организовать "титушек" для преследования евромайдановцев.

18 февраля 2014 года он из хулиганских мотивов избил деревянной битой Веремия.

Суд решил, что о наличии огнестрельного оружия у остальных "титушек" подсудимый был не осведомлен.

Также в приговоре указано, что Крысин заплатил "титушкам" по 1 тысяче гривен, а сам получил 20 тысяч долларов.

Кроме того, из его показаний следует, что он просил не трогать Веремия, когда сам бил журналиста по лицу и спине.

Как известно, 22 декабря судья Шевченковского райсуда Киева Олег Лынник приговорил Крысина к 4 годам условно за причастность к убийству журналиста Веремия.

Прокуратура просила назначить ему 6 лет тюрьмы.

Суд установил, что Крысин сознательно в группе других "титушек" избивал битой Веремия вечером 18 февраля 2014 года около Михайловской площади.

Один из "титушек" в процессе избиения выстрелил в журналиста и смертельно ранил его.

Суд решил, что Крысин виновен в хулиганстве.

Генеральная прокуратура подала апелляцию на приговор суда в отношении условного срока для Крысина.