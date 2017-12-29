Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертельный наезд судьи в Киеве: проводятся следственные действия

Пятница, 29 декабря 2017, 17:18
Смертельный наезд судьи в Киеве: проводятся следственные действия
korupciya.com

Прокуратура Киева ищет людей, которые 27 декабря стали свидетелями смертельного ДТП с участием судьи.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Ищем свидетелей ДТП, которое произошло с участием судьи", - написала она.

По ее словам, по факту происшествия открыто уголовное производство.

Прокуратура установила, что смертельные травмы 52-летний пешеход получил в результате наезда внедорожника Land Rover. Правоохранители установили личность водителя автомобиля, с ним проводятся следственные действия.

"Прокуратура просит очевидцев и лиц, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах указанного события, обратиться к следователю СУ ГУ НП в городе Киеве по телефонам: (044) 271-94-73 или 067-219-68-56", - просит правоохранительное ведомство.

Как известно, 27 декабря внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Украинская правда
Темы: судДТПКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: