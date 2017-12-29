Смертельный наезд судьи в Киеве: проводятся следственные действия

Прокуратура Киева ищет людей, которые 27 декабря стали свидетелями смертельного ДТП с участием судьи.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Ищем свидетелей ДТП, которое произошло с участием судьи", - написала она.

По ее словам, по факту происшествия открыто уголовное производство.

Прокуратура установила, что смертельные травмы 52-летний пешеход получил в результате наезда внедорожника Land Rover. Правоохранители установили личность водителя автомобиля, с ним проводятся следственные действия.

"Прокуратура просит очевидцев и лиц, которым известна какая-либо информация об обстоятельствах указанного события, обратиться к следователю СУ ГУ НП в городе Киеве по телефонам: (044) 271-94-73 или 067-219-68-56", - просит правоохранительное ведомство.

Как известно, 27 декабря внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

По информации МВД, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.