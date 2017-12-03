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Новый главарь ОРЛО похвастал тесным сотрудничеством с Сурковым

Воскресенье, 3 декабря 2017, 14:06
Новый главарь ОРЛО похвастал тесным сотрудничеством с Сурковым

Исполняющий обязанности главы ОРЛО Леонид Пасечник о "конструктивном взаимодействии со всеми российскими структурами, оказывающими гуманитарную помощь" оккупированной Луганщине.

Об этом говорится в заявлении Пасечника, размещенную на онлайн-ресурсе боевиков "ЛИЦ".

"В рамках работы по реализации "Минских соглашений", которым мы были и остаемся привержены, и по ряду другим вопросов мы тесно сотрудничаем с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. ... Руководство РФ на самом высшем уровне уделяет этому вопросу самое пристальное внимание", - заявил он.

Пасечник заявил также, что у него лично и всего руководства "ЛНР" "налажено конструктивное взаимодействие со всеми российскими структурами, оказывающих гуманитарную помощь "республике".

Говоря о событиях в Луганске в связи со сменой "руководства "ЛНР" Пасечник заявил, что "конфликт между ФСБ, администрацией президента РФ и другими российскими органами власти" выдуман украинскими СМИ. 

Как известно, 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источники в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Корнетом - отстраненным главой "МВД ЛНР" - Кремль занял сторону последнего.

Позже Плотницкий заявил об отставке по состоянию здоровья. Его назначили уполномоченным от ОРЛО по выполнению Минских соглашений, поскольку он является одним из подписантов этих соглашений.

"Народный совет "ЛНР" удовлетворила заявление Плотницкого об "отставке" и назначила исполняющим его обязанности Леонида Пасечника, который заявил, что смена "руководства" ОРЛО не повлияет на обмен пленными.

РосСМИ сообщали, что кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и другие лица, выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

15 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Позже Медведчук заявил, что смена власти в ОРЛО не помешает обменупленными. В оккупированных Луганске и Донецке уже готовы выдать Украине 74 пленных.

Украинская правда 

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Темы: ЛНРРосcияДонбасс
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