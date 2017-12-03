Погиб бейсджампер, которого судили по делу о покраске звезды в Москве

В Кабардино-Балкарии погиб российский бейсджампер Александр Погребов, который фигурировал в деле о покраске звезды на московской высотке в цвета украинского флага.

Об этом сообщили на странице DvizhuhaClub в Facebook.

"Вчера при прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация про похороны будет позже", - говорится в сообщении.

Александр Погребов

В то же время, как передает "РБК", в пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщили, что тело бейсджампера, который совершил жесткую посадку и в результате погиб, спасатели обнаружили 2 декабря.

"Мы нашли парапланериста из Московской области, который совершил жесткую посадку. Двое суток мы искали и на вторые сутки нашли его на ущелье Азау на высоте около 2100 м. Про фамилию и имя не могу сказать, не знаю", - сказали в ведомстве.

Как известно, 20 августа 2014 года на шпиле сталинской высотки в Москве появился украинский желто-синий флаг, а верхушка золотистой звезды на шпиле здания была раскрашена синей краской.

Фото Іллі Варламова @varlamov з його сторінки в Twitter

"По горячим следам" полиция Москвы задержала четырех подозреваемых: Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Короткову и Анну Лепешкину.

Позже киевский руфер Павел Ушивец, известный под именем Григорий Мустанг, обнародовал обращение, в котором признался, что это он раскрасил звезду.

В сентябре 2015 года Таганский суд Москвы снял обвинения по статьям "вандализм" и "хулиганство" с Погребова, Широкожухова, Коротковой и Лепешкиной. Еще одного фигуранта дела - Владимира Подрезова - признали виновным и приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы.

Украинская правда