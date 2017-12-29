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ОБСЕ за сутки зафиксировала 75 взрывов на Донбассе

Пятница, 29 декабря 2017, 23:01
ОБСЕ за сутки зафиксировала 75 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 75 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 27 декабря по 19:30 28 декабря.

Об этом говорится в отчете организации от 29 декабря.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, большее количество взрывов (примерно 70 против 10 соответственно)", - отметили в ОБСЕ.

"Вечером 27 декабря в подконтрольном правительству г. Светлодарск наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в отчете.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав 5 взрывов против 1 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. 27 декабря в подконтрольных правительству районах СММ обнаружила 2 бронированные машины (типа БТР) и три разведывательные машины (БРДМ-2) возле пгт Талаковка, а также, вероятно, 2 бронированные машины типа БТР неподалеку с. Павлополь", - подчеркнули в организации.

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Темы: ОБСЕДонбасс
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