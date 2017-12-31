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Шевченко назвал первых соперников сборной в 2018 году

Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:18
Шевченко назвал первых соперников сборной в 2018 году

Первые матчи в 2018 году сборная Украины по футболу сыграет в марте с Японией и Саудовской Аравией.

Об этом главный тренер сборной Андрей Шевченко рассказал сайту "Команда №1".

"Для начала хотим провести как можно больше контрольных матчей. В марте — два, а по окончании сезона — еще три. Все идет к тому, что мы начнем год поединками с Японией и Саудовской Аравией", ­ сказал он.

"Насколько мне известно, контракт с японцами уже находится в ФФУ, а второй договор должны прислать в самом начале года. После того как все формальности будут улажены, станет известно место проведения этих поединков", - сказал он, отметив, что это точно будет Европа.

"Как тренера подбор соперников меня вполне устраивает, ведь обе команды стали участниками чемпионата мира", - сказал тренер.

Темы: футбол
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