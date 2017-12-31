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В Канаде заявили о единогласной поддержке Украины

Воскресенье, 31 декабря 2017, 22:27

Правительство Канады поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией и не собирается отменять санкции против Москвы.

Об этом рассказал президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод, сообщает "Укринформ".

"Среди депутатов есть почти единогласная поддержка Украины, понимание, что Россия является агрессором, и одним из ключевых механизмов сдерживания РФ является санкции", - заявил он.

"Риск отмены Канадой санкций отсутствует. Более того, в действующем правительстве нет ни одного министра, готового поднимать этот вопрос. Все понимают, что Россия - страна-агрессор и санкции следует повышать", - сказал Грод.

Он добавил, что среди депутатов парламента также имеется прочная поддержка продолжения жесткой санкционной политики в отношении Москвы.

Ранее сообщалось, что украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву усилить давление на РФ из-за преследования оккупационными властями Крыма местных активистов.

Темы: УкраинаКанадаРосcиясанкции
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