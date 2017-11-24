Украинцы Канады призывают ужесточить санкции против РФ из-за репрессий в Крыму

Украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву усилить давление на РФ из-за преследования оккупационными властями Крыма местных активистов.

Об этом заявил президент Конгресса Украинских Канады Павел Грод, передает Укринформ.

"Сегодняшние нападки на крымскотатарских активистов российскими спецслужбами в оккупированном Крыму свидетельствуют о необходимости немедленного применения Канадой широких санкций против российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека", - подчеркнул Грод.

"Исполнители этих преступлений имеют имена. Это - судьи, прокуроры, политики, сотрудники спецслужб и должностные лица уголовного оккупационного режима, которые систематически нарушают права граждан Украины. Канада должна откровенно заявить, что эти преступления не могут совершаться российскими властями безнаказанно", - подчеркнул он .

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ранее украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.