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Украинцы Канады призывают ужесточить санкции против РФ из-за репрессий в Крыму

Пятница, 24 ноября 2017, 01:03
Украинцы Канады призывают ужесточить санкции против РФ из-за репрессий в Крыму

Украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву усилить давление на РФ из-за преследования оккупационными властями Крыма местных активистов.

Об этом заявил президент Конгресса Украинских Канады Павел Грод, передает Укринформ.

"Сегодняшние нападки на крымскотатарских активистов российскими спецслужбами в оккупированном Крыму свидетельствуют о необходимости немедленного применения Канадой широких санкций против российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека", - подчеркнул Грод.

"Исполнители этих преступлений имеют имена. Это - судьи, прокуроры, политики, сотрудники спецслужб и должностные лица уголовного оккупационного режима, которые систематически нарушают права граждан Украины. Канада должна откровенно заявить, что эти преступления не могут совершаться российскими властями безнаказанно", - подчеркнул он .

Как известно, 23 ноября в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ранее украинская диаспора в Канаде призвала Оттаву возглавить миротворческую миссию ООН в Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КанадаКрымкрымские татары
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