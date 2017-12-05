Луценко выступит в Раде с разоблачением Саакашвили
Генеральный прокурор Юрий Луценко выступит в Верховной Раде во вторник с обличительными материалами по Саакашвили.
Об этом УП сообщили собеседники во фракции БПП.
По их словам, Луценко приглашен в парламент на 16:00.
"Он принесет много интересного о Саакашвили", - сказал один из близких к Луценко депутатов.
По данным УП, в частности речь идет о видео, где Саакашвили якобы встречается со скандальным олигархом времен Януковича Сергеем Курченко.
Как сообщил журналистам в парламенте заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко, заявление Луценко будет "сенсационный характер". Речь идет о раскрытых Службой безопасности Украины и ГПУ источниках финансирования так называемого "Михо-майдана".
"Я думаю, что те люди, которые финансируют этом майдан, будут серьезным сюрпризом как для прессы, так и для всей Украины", - цитирует парламентария УНИАН.
Кроме того, в 12:00 Луценко проведет по этому поводу брифинг.
Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.
Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.
Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".
По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.
По состоянию на 11:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
Роман Романюк, УП