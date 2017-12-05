Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко выступит в Раде с разоблачением Саакашвили

Вторник, 5 декабря 2017, 10:45

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступит в Верховной Раде во вторник с обличительными материалами по Саакашвили.

Об этом УП сообщили собеседники во фракции БПП.

По их словам, Луценко приглашен в парламент на 16:00.

"Он принесет много интересного о Саакашвили", - сказал один из близких к Луценко депутатов.

По данным УП, в частности речь идет о видео, где Саакашвили якобы встречается со скандальным олигархом времен Януковича Сергеем Курченко.

Как сообщил журналистам в парламенте заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко, заявление Луценко будет "сенсационный характер". Речь идет о раскрытых Службой безопасности Украины и ГПУ источниках финансирования так называемого "Михо-майдана".

"Я думаю, что те люди, которые финансируют этом майдан, будут серьезным сюрпризом как для прессы, так и для всей Украины", - цитирует парламентария УНИАН.

Кроме того, в 12:00 Луценко проведет по этому поводу брифинг.

Как известно, утром 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.

Саакашвили во время обыска вылез на крышу и угрожал, что спрыгнет.

Адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого и нардепов в квартиру Саакашвили не пускали.

Позже адвокат Павел Богомазов, который вышел из квартиры Саакашвили сообщил, что Саакашвили "озвучили, что его подозревают в содействии свержению государственного режима".

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

После этого Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры.

По состоянию на 11:50 Саакашвили не вывезли – активисты продолжают блокировать автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.

Роман Романюк, УП

Темы: СаакашвилиВерховная РадаЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
17:17
Швейцарский производитель шоколада Callebaut попал в список спонсоров войны
17:17
38 участников криворожского наркосиндиката "Двадцатовские" предстанут перед судом
17:15
Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
Все новости...
Реклама: