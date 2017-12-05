Луценко просит вызвать в ВР руководство НАБУ из Вашингтона

Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду вызвать в парламент руководство НАБУ и САП для отчета.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады 5 декабря.

"Вопрос, по которому меня пригласили в ВР, это вопрос целостности и законности деятельности правоохранительной системы Украины. Обсуждать его надо со всеми первыми лицами, представляющими ГПУ, СБУ, НАБУ и САП. При всем уважении к заместителям и исполняющим обязанности", - сказал Луценко.

Он призвал спикера Андрея Парубия направить по этому поводу телеграмму в Вашингтон.

"Прошу спикера направить телеграмму руководству НАБУ и САП, которые находятся в Вашингтоне и выполняют важную государственную миссию – я не смог поехать отчитаться о самой большой за 100 лет спецконфискацию, – но думаю, что НАБУ за два дня уже смогло отчитаться о возвращении в бюджет 26 тысяч гривен. И может вернуться в Киев, встать на трибуну ВР и дать отчет о законности или незаконности определенных действий", - добавил он.

Луценко подчеркнул, что нет войны между ГПУ и НАБУ, и что они "умеют и хотят работать вместе".

"Хочу опровергнуть запущенный пресс-службой НАБУ миф о войне между ГПУ и НАБУ. Из 50 дел, которые за этот год НАБУ смогло передать в суд, 20 – по материалам СБУ и ГПУ. Только это показывает, что мы работаем вместе, там, где закон позволяет вместе идти вперед", - сказал Луценко.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что любые действия НАБУ будут вне его "наблюдения по закону".

"Руководитель НАБУ заявляет, что указания руководителя САП, который является его процессуальным руководителем, юридически ничтожны; руководитель НАБУ возбуждает дело против руководителя НАПК, которая обращается к нему с запросом, а в случае непредоставления информации с протоколом о коррупции; руководитель НАБУ возбуждает производство против руководителя финансового аудита, который подписывает бумаги о незаконности приобретения квартиры руководителем НАБУ. Все это означает позицию человека, который говорит: "я неприкосновенный, я на особом статусе", - сказал Луценко.

"Если человек не признает ни полномочий руководителя САП, ни авторитета генпрокурора, то он должен лично прийти на трибуну ВР и дать отчет, почему один орган стал новоявленным ЧК", - сказал генпрокурор.

Он попросил отложить заслушивание его отчета до момента возврата руководства НАБУ и САП.

"Прошу председателя ВР направить телеграмму и завтра видеть тех, кто начинает эту законоубийственную войну между ведомствами", - подытожил Луценко.

Как известно, раньше 5 декабря народные депутаты проголосовали за то, чтобы на пленарном заседании выступили генпрокурор Юрий Луценко, глава САП Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник и глава СБУ Василий Грицак и объяснили парламенту ситуацию с конфликтом между ГПУ и НАБУ, а также с задержанием Саакашвили.

О задержании на взятке агента НАБУ, срыве спецоперации и конфликте между ГПУ и НАБУ читайте в материале УП "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"

О задержании Саакашвили читайте онлайн УП.