Задержание Саакашвили

Ранок вівторка почався з повідомлення Давіда Сакварелідзе про те, що силовики намагаються зламати двері квартири колишнього голови Одеської ОДА, а наразі голови "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Працівники ГПУ і спецпідрозділ "Альфа" прийшли до Саакашвілі в рамках справи щодо колишніх українських політиків-утікачів. Приводом стали заяви деяких таких утікачів про те, що вони фінансують акцію РНС під парламентом.

Сам Саакашвілі заліз на дах. Але його звідти забрали і затримали. За даними СБУ, йому інкримінують порушення за ч 1. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Машина, у якій Саакашвілі намагалися вивезти, була заблокована на вулиці Трьохсвятительській. Активісти довгий час блокували її виїзд.

О 13:40 прихильники Саакашвілі змогли вирвати його з машини.