Саакашвили не пойдет на допрос

Лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили не планирует приходить на допрос в среду, 6 декабря.

Об этом в комментарии УП сказала пресс-секретарь "РНС" Марьяна Почтар.

"Никаких процессуальных документов Саакашвили не подписывал и не получал. Ни он, ни его адвокаты. Ему даже не вручили уведомления о подозрении", - заявила Почтар.

Также пресс-секретарь добавила, что в среду политик проведет брифинг под Верховной Радой, на котором вместе с юристами объяснит ситуацию.

Ранее УП со ссылкой на "Украинские новости" писала, что Саакашвили собирается прийти на допрос в среду.

По словам пресс-секретаря "ДНС", это неправдивая информация.

Почтарь опровергла новость о том, что пресс-секретарь политика Дарина Чиж говорила с агентством "Украинские новости".

В то же время агентство настаивает - Чиж ранее заявляла, что "он ни от кого прятаться не будет и придет на допрос".

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.

Генеральная прокуратура передала председателю Национальной полиции Украины постановление об объявлении в розыск Саакашвили.

Нацполиция подтвердила, что следователь Генпрокуратуры вынес постановление об объявлении в розыск Михеила Саакашвили.