У Путина ответили на запрос Чийгоза о причинах его освобождения
Администрация президента РФ Владимира Путина не захотела объяснять обстоятельства освобождения заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
Об этом сообщают "Крим.Реалии".
Запрос в Кремль отправил адвокат Чийгоза Николай Полозов.
Как известно, ранее крымскотатарский лидер Ильми Умеров также отправил запрос в РФ с просьбой объяснить условия своего освобождения.
В администрации президента России отказались предоставлять информацию.
29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.
25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.
До этого они отказались писать прошение о помиловании.