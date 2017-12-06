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У Путина ответили на запрос Чийгоза о причинах его освобождения

Среда, 6 декабря 2017, 03:27
У Путина ответили на запрос Чийгоза о причинах его освобождения

Администрация президента РФ Владимира Путина не захотела объяснять обстоятельства освобождения заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщают "Крим.Реалии".

Запрос в Кремль отправил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Как известно, ранее крымскотатарский лидер Ильми Умеров также отправил запрос в РФ с просьбой объяснить условия своего освобождения.

В администрации президента России отказались предоставлять информацию.

29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

До этого они отказались писать прошение о помиловании.

Темы: крымские татарыполитзаключенныеКрымРосcия
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