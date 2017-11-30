Умеров отправил запрос в РФ, чтобы узнать об условиях освобождения

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров до сих пор не знает, на каких условиях освободили его и другого замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза.

Об этом он заявил, комментируя информацию турецких СМИ о том, что его и Чийгоза обменяли на российских агентов, передает Укринформ.

"Если информация о двух российских шпионах - правда, считайте, что им повезло, так как они в дальнейшем будут жить на Родине. А вот нам, видимо, какое-то время придётся пожить на материковой части Украины и бороться за восстановление её территориальной целостности", - подчеркнул Умеров.

"Со мной об условиях освобождения никто не разговаривал. Может, указа никакого не существует. Мои адвокаты послали запрос в администрацию Путина. Ответа пока нет", - отметил заместитель главы Меджлиса.

В среду, 29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Как известно, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.