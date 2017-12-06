ДТП с авто Дыминского: суд назначил повторную экспертизу

Печерский райсуд Киева назначил повторную экспертизу биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, в результате которого погибла женщина.

Об этом говорится в решении суда от 23 ноября, передают "Украинские Новости".

Отмечается, что о повторной экспертизе ходатайствовали адвокаты подозреваемого по этому делу охранника Дыминского Андрея Борща. Они объяснили ее тем, что руководители министерства внутренних дел публично объявили результаты биологической экспертизы, по которым за рулем автомобиля была не Борщ, а Дыминский.

В то же время следствие не предоставило защите соответствующих документальных подтверждений. Суд поддержал ходатайство защиты.

"Существует вероятность, что привлеченные органом досудебного расследования эксперты являются предвзятыми (выводы экспертов Государственного научно-исследовательского экспертного центра, подчиненного МВД Украины, были предоставлены после озвучивания их результатов руководящими должностными лицами МВД Украины)", - решил судья.

В связи с этим, судья назначил комиссионную судебную молекулярно-генетическую экспертизу, проведение которой поручено экспертам коммунального учреждения "Одесское областное бюро судебно-медицинской экспертизы".

Экспертиза должна выявить, кому принадлежат биологические образцы, найденные на руле автомобиля Mercedes-Benz S65, и возможно ли искусственное нанесение их на поверхности и в салоне автомобиля.

Результаты экспертизы следствие обязано предоставить стороне защиты. Постановление обжалованию не подлежит.

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.