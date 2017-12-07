Охраннику Медведчука объявили подозрение из-за избиения журналистов

Из-за избиения журналистов программы "Схемы" одному из охранников Виктора Медведчука объявили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"За совершение правонарушения 41-летнему дончанину грозит наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы", - говорят правоохранители.

По их словам, подозрение объявили в рамках уголовного производства, возбужденного по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Полиция напомнила, что 7 ноября на территории киевского аэропорта журналисты проводили видеосъемку, во время которой неизвестные лица препятствовали их законной профессиональной деятельности.

Как известно, ранее четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения об избиении журналистов программы "Схемы".

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.



Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.