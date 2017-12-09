В ООН раскритиковали решение США по Иерусалиму, но ничего не приняли

Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля никто не поддержал.

Об этом пишет DW.com.

Совет безопасности ООН провел в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике.

Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции.

Представитель Египта в ООН назвал решение "опасным прецедентом", в то время как дипломаты Великобритании, Италии, Швеции и (не представленной в Совбезе) Германии выступили с совместным критическим заявлением.

Это решение, по мнению представителей европейских стран при ООН, "не соответствует резолюциям ООН" и "ничем не поможет установлению мира в регионе".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заверила, что США признали Иерусалим столицей "во имя мира".

"Я понимаю опасения членов, созвавших это заседание. Все изменения протекают тяжело, но мы никогда не должны забывать, чего может достичь правда", - подчеркнула она.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп несмотря на предостережения мирового сообщества принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Вследствие решения США, в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях начались акции протеста, в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены. Более 260 из них получили ранения от резиновых пуль.