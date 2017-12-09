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Климкин: Обмен заложниками может состояться в ближайшие недели

Суббота, 9 декабря 2017, 11:42

Глава МИД Украины Павел Климкин рассчитывает, что обмен заложниками состоится в ближайшие недели и распространится на максимально возможное количество украинских граждан.

Об этом он заявил в комментарии журналистам 9 декабря, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы очень надеемся, что это (обмен) состоится в ближайшие недели. Не буду говорить о точной дате и очень надеюсь, что это будет распространено на максимально большое количество (заложников)", - сказал Климкин.

"Сейчас идут консультации: когда, сколько ... Я сознательно не буду озвучивать деталей, это очень тонкий процесс и любое слово, которое неверно интерпретируют, может этому помешать", - добавил он.

Климкин отметил, что в вопросе обмена заложниками есть юридические нюансы и напомнил, что говорил об этом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вене.

"Я хотел обсудить их (юридические моменты) с Лавровым, поскольку если этот юридический нюанс кто-то использует, чтобы помешать этому процессу, это будет реальный вред", - отметил Климкин.

Также он напомнил, что часть граждан, находящихся в заключении на территории Украины, не желают возвращаться на оккупированные территории, "потому должна быть какая-то процедура верификации, проведенная с помощью наших международных друзей, международных органов - ОБСЕ, Международного Красного Креста".

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Темы: КлимкинДонбассзаложники
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