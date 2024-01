Клімкін вперше зустрівся з Лавровим у двосторонньому форматі

Глава міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та його російський колега Сергій Лавров провели свої перші двосторонні переговори "на полях" міністерської зустрічі ОБСЄ у Відні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зустріч відбувалася за зачиненими дверима.

Раніше міністри зустрічалися у рамках "нормандського формату". А нинішня зустріч - це перші двосторонні переговори, що відбуваються не в рамках цього формату.

Пізніше Клімкін повідомив, що обговорював з Лавровим питання про обмін заручників.

"Обговорював питання обміну заручників з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ми повинні зняти його в найближчі тижні, оскільки це стосується людей та їхніх близьких", - написав очільник МЗС в Twitter.

Discussed issues on exchange of hostages with Russian Foreign Minister Lavrov. We should pull it off in the coming weeks because it's about people and their loved ones.