Клімкін вперше зустрівся з Лавровим у двосторонньому форматі

Глава міністерства закордонних справ України Павло Клімкін та його російський колега Сергій Лавров провели свої перші двосторонні переговори "на полях" міністерської зустрічі ОБСЄ у Відні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зустріч відбувалася за зачиненими дверима.

Раніше міністри зустрічалися у рамках "нормандського формату". А нинішня зустріч - це перші двосторонні переговори, що відбуваються не в рамках цього формату.

Пізніше Клімкін повідомив, що обговорював з Лавровим питання про обмін заручників.

"Обговорював питання обміну заручників з російським міністром закордонних справ Лавровим. Ми повинні зняти його в найближчі тижні, оскільки це стосується людей та їхніх близьких", - написав очільник МЗС в Twitter.

Discussed issues on exchange of hostages with Russian Foreign Minister Lavrov. We should pull it off in the coming weeks because it's about people and their loved ones. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

Як відомо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що ідея ввести миротворців ООН на Донбас не за російським сценарієм рівнозначна введенню "окупаційної адміністрації".

На заяви Лаврова відповів глава МЗС України Павло Клімкін, який заявив, що саме окупаційна адміністрація РФ на Донбасі вже присутня.