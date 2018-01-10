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Пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работает по новому графику

Среда, 10 января 2018, 07:53

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на востоке Украины начал работать с 7 утра до 5 часов вечера.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Гражданам, которые пересекают линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская", стоит обратить внимание, что с 10 января контрольный пункт будет работать с 07:00 до 17:00", – говорится в сообщении.

"Такое решение принято штабом Антитеррористической операции. Оно направлено на уменьшение социальной напряженности среди жителей населенных пунктов Луганской области и обеспечение благоприятных условий для пересечения линии разграничения", – уточняет ведомство.

Темы: ДонбассПограничная служба
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