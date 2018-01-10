Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше

Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд с 26 марта - на два месяца раньше начала объявленного срока.

Об этом сообщает Avianews.

Продажа билетов уже открыта на сайте авиаперевозчика. Частота рейсов при этом останется на прежнем уровне - они будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Сначала Wizz Air планировал начать полеты из Львова в Дортмунд с 21 мая. Это уже третье по счету изменение планов Wizz Air по увеличению присутствия на украинском рынке за последние несколько недель.

В декабре 2017 года авиакомпания перенесла с сентября на май запуск рейсов Львов-Лондон, но отложила до июня начало полетов из Киева в Лиссабон, Таллинн и увеличение частоты предварительно открытыми маршрутами.

Позже в Wizz Air изменение планов по киевским направлениям объяснили переносом срока поступления третьего самолета на базу в "Жуляны" по коммерчески обоснованным причинам.