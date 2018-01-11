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В Саудовской Аравии женщинам разрешат ходить на футбол

Четверг, 11 января 2018, 08:28

12 января в Саудовской Аравии вступает в силу закон, который позволит женщинам посещать футбольные стадионы.

Об этом со ссылкой на Arabian Businnes, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что 12, 13 и 18 января в стране состоятся футбольные матчи, приуроченные к началу действия закона.

Женщины, однако, будут размещаться на стадионе только в специальных секторах.

Как сообщалось, в 2018 году женщины в Саудовской Аравии получат право управлять грузовиками и мотоциклами.

Темы: футболСаудовская Аравия
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