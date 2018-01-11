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Саакашвили пока не будет возобновлять марши по центру Киева – СМИ

Четверг, 11 января 2018, 08:52

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили не намерен возобновлять воскресные марши своих сторонников за импичмент президента по центру Киева с 21 января.

Об этом "Українським новинам" сообщила его пресс-секретарь Татьяна Баграновская.

"Пока не состоятся переговоры с оппозиционными силами, точная дата не будет определена", – заявила она.

Ранее пресс-секретарь сообщала, что марш состоится 21 января.

При этом, по словам Баграновской, "Рух нових сил" пока не намерен убирать палаточный городок возле здания Верховной Рады.

Как сообщалось, после допроса в Службе безопасности Украины 10 января Саакашвили сказал, что с четверга начнет ездить по Украине для поиска людей в новую власть.

Как известно, украинское следствие инкриминирует Саакашвили ч 2. статьи 256 УКУ - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

ГПУ утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева избирал меру пресечения лидеру "Руха новых сил": суд отпустил Саакашвили на время расследования.

Темы: Саакашвили
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