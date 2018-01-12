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Бэннона допросят из-за вмешательства России в выборы США

Пятница, 12 января 2018, 02:55

На следующей неделе Комитет палаты представителей США допросит бывшего главного стратега Дональда Трампа Стива Бэннона из-за вероятного вмешательства России в выборы Соединенных Штатов 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Интервью состоится во вторник, 16 января. Допрос Комитета палаты представителей США Бэннон будет касаться периода предвыборной кампании Трампа.

В самом Комитете его глава-республиканец Девин Нуньес отказался комментировать опубликованную информацию. Однако агентство отмечает, что практика ведомства заключается в отказе от комментариев относительно конкретных свидетелей или расписания показаний во время закрытых слушаний.

В то же время другой представитель-демократ Комитета Адам Шифф заявил, что хотел бы видеть десятки других свидетелей, в частности Бэннона, дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего", прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.

Темы: СШАТрампРосcия
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