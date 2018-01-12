Пєсков назвав пропозицію повернути Україні техніку з Криму "жестом доброї волі"

Пропозиція президента РФ Володимира Путіна передати військову техніку з Криму Україні - жест доброї волі, щоб "зрушити українське політичне врегулювання з мертвої точки".

Про заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

"Це, скажімо так, ще один жест доброї волі. Прояв цього політичного настрою на те, щоб все-таки зрушити процес українського врегулювання з мертвої точки", - сказав Пєсков.

За його словами, Путін "неодноразово демонстрував зацікавленість Росії" у виводі російсько-українських відносин з того "піку, в яке вони увійшли, і з того ворожого, плачевного стану, в якому перебувають".

Раніше повідомлялося, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. За словами президента Росії Володимира Путіна, вся техніка у "жалюгідному стані".



Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про повернення українських кораблів з Криму "принизливою подачкою" і закликає на неї не реагувати.

Як повідомлялося, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року на той час заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму.

На той момент були передані 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі. 5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до "повного припинення українськими силовиками бойових дій".

У Криму залишилися 17 кораблів, катерів і суден, в тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", корабель управління "Славутич", протичовнові корвети "Тернопіль" та "Луцьк", морські тральщики "Черкаси" та "Чернігів", великий підводний човен "Запоріжжя", рятувальний буксир "Кременець" та інші.

Все про анексію Криму читайте в матеріалі УП: Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України.