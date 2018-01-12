Депутат БПП: США может наложить на Медведчука санкции

Депутат БПП Иван Винник заявляет, что располагает информацией о возможном внесении в санкционный список США кума президента РФ Путина и переговорщика по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.

Об этом Винник сказал в комментарии каналу 112.

"Из обоснованных источников стало известно, что Медведчука США вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины", - отметил Винник.

"Поэтому эти встречи (с Путиным - ред.) и подтверждение в официальных источниках вредит его ситуации в связи с реализацией определенных персональных, финансовых, экономических санкций, которые могут быть применены к человеку", - добавил он.

"Украинская правда" пытается получить у Виннику дополнительную информацию, однако пока не смогла с ним связаться.

Кроме этого, известно, что Медведчук находится в санкционном списке США еще с 2014 года.

Как известно, Медведчук является представителем Украины гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Несмотря на запрет на авиасообщение, только самолет Медведчука имеет возможность курсировать напрямую между Украиной и Россией.

Перед новым годом несмотря на постоянные попытки провести обмен заложниками, Медведчук приехал к своему куму - Владимиру Путина и получил обещание содействовать обмену.

Первый этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.

Об активизации переговоров об обмене читайте в нашем материале: Игра Путина и Медведчука. Будет разблокирован обмен пленными

Медведчук уже заявил о втором этапе обмена пленными, который может пройти по формуле "83 на 29".

Путин 10 января провел встречу с Медведчуком.