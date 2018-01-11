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У Путина рассказали о его встрече с кумом из Киева

Четверг, 11 января 2018, 22:24
У Путина рассказали о его встрече с кумом из Киева

Президент России Владимир Путин 10 января провел встречу с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и своим кумом Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Business FM со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее в четверг, ссылаясь на источники в администрации президента РФ, о встрече 10 января Путина с Медведчуком сообщил портал EADaily.

По информации СМИ, они  говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными псевдореспубликами, а также об освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации.

Кроме того, Путин говорил с Медведчуком о  реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в целом.

Как сообщал лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "83 на 29".

Как известно,  10 января состоялся новый раунд переговоров об освобождении украинских заложников из плена ОРДЛО. Об этом сообщал президент Петр Порошенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныепленныеМедведчукПутин
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