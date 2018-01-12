Медведчук прекрасно себя чувствует под санкциями США - "Украинский выбор"

Лидера общественного движения "Украинский выбор" кума президента РФ Путина Виктора Медведчука не беспокоит возможное внесение его в список лиц, на которых будут распространяться санкции США.

Об этом заявили агентству "Интерфакс-Украина" в "Украинском выборе" в пятницу.

"Думаю, что Виктора Медведчука нахождение в этом списке не беспокоит", – сказали в пресс-службе организации.

В то же время в "Украинском выборе" отметили, что США ввели санкции против Медведчука еще в 2014 году.

"И с этими санкциям Виктор Медведчук прекрасно себя чувствует, потому что считает эти действия Соединенных Штатов высокой оценкой его деятельности по борьбе с внутренним управлением, которое США ввели в Украине", – отмечают пресс-службе политика.

"Медведчук… и далее будет бороться за мирное урегулирование ситуации на востоке Украины, и возвращение домой в свои семьи всех удерживаемых лиц, не взирая на противодействие Соединенных Штатов или украинской партии власти", – добавили в общественном движении.

Ранне о возможном внесении Медведчука в санкционный список США заявил депутат БПП Иван Винник, не сообщив при этом подробностей.

Как сообщалось, в 2014-м году Вашингтон ввел санкции в отношении украинских и крымских политиков – Виктора Януковича, главы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, главы парламента Автономной республики Крым Владимира Константинова, а также тогда еще премьер-министра Крыма Сергея Аксенова (распоряжение Министерства финансов США № 13660).

В результате их активы были заморожены, а представителям США было запрещено проводить какие-либо операции с ними.

В частности, Департамент управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОФАК) 17 марта 2014 года внес в санкционный список Медведчука, поскольку в его действиях были угрозы миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Как отмечалось в сопроводительных материалах к санкционному списку, Медведчук является лидером "Украинского выбора" – "группы, которая при помощи рекламных кампаний разжигает конфликт в Херсоне, расположенном к северу от Крыма, подстрекая друг против друга сторонников и противников попытки аннексии России Крыма".

"Являясь давним доверенным лицом и близким личным другом президента России Владимира Путина, он как связующее звено между Януковичем и Путиным. Медведчук и Андрей Клюев, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, участвовали в разработке сценария, который привел к столкновениям у администрации президента в Киеве 1 декабря 2013 года", – отмечалось в сообщении.