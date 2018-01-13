Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедия под Волновахой: В оккупированном Докучаевске развесили проукраинские листовки

Суббота, 13 января 2018, 21:27

В годовщину трагедии под Вохновахой, когда от обстрела боевиков автобуса на блок-посту погибли 12 человек, в оккупированном Докучаевске развесили проукраинские открытки.

Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко.

"Сегодня в Докучаевске, который контролирует "ДНР", появились эти листовки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это - раскаяние или спецоперация?", - написал Цаплиенко.

На листовках с фотографией автобуса написано: "Волноваха, извини за убийство!".

 
 
 

"У меня есть только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах "хрущевок", на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной, на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, а даже сфотографировать", - добавил он.

Также Цаплиенко отметил, что неизвестно, кто именно развесил эти листовки.

Как известно, 13 января 2015 года боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил АТО и попали в автобус с мирными жителями. В результате обстрела погибли 12 человек, из которых пятеро мужчин и семь женщин.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВолновахаОРДЛОДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Волноваха
В Волновахе оккупанты заставляют студентов ремонтировать поврежденную технику – Генштаб
Второй после Зеленского. Как Twitter Ильи Пономаренко из "The Kyiv Independent" покорил англоязычный мир. Интервью
Казахобандеровец. Как бывший морской пехотинец Назарбаева пошел в ВСУ защищать Украину
Последние новости
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
Все новости...
Реклама: