Бессмертный: Донбасс – чуть ли не единственный конфликт, где ООН не принимает никакого участия

Конфликт на Донбассе - единственный в мире в послевоенный период, где ООН не принимает вообще никакого участия.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

Комментируя происходящее на Донбассе, Бессмертный отметил, что Украине нужно выполнять все действующие законы, в частности, закон об обороне и закон о правовом режиме военного положения.

"Потому что у меня сейчас возникает такая мысль, что у кого-то из украинских политических руководителей есть такое убеждение, что люди, которые принимали эти законы были почти идиотами.

Давайте выполним закон, а если нужно корректировать, давайте будем это делать. А это значит, что мы вернемся в свое правовое поле, поймем, что нам нужно делать дальше и войдем в международное. Тогда будет понятен статус военнопленных, условия обеспечения, статус мирного населения на территории, где ведутся боевые действия. То есть, станет ясно, кто будет отвечать за все это", - говорит гость программы.

Потому что сегодня, как заметил Бессмертный, когда человек в Донецке предъявляет претензии киевской власти, что ему нечего есть и пить, то он прав, ведь это - АТО.

"И на самом деле. Украинское государство сегодня юридически несет ответственность за социальные условия и статус этих людей. Не Россия! Вот пройдет время, юридически все это будет вытащено и показано. А при таком четком ответе на вопросы станет ясно, кто в какой позиции: Украина - жертва, Россия - агрессор. Далее это включит соответствующие международные документы. Также это даст возможность понять, как мы действуем по Крыму и Донбассу", - акцентировал Бессмертный.

Следующий шаг, по словам дипломата, роль и место ООН в войне на Донбассе.

"Но в чем парадоксальность ситуации? Это не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает. И ООН, суть которой было не допустить войны, она сегодня смотрит, как два участника, два основатели ООН воюют!

Более того, весь год Украина в Совете Безопасности как не постоянный член, но Россия - постоянный, год идет война, а ООН смотрит на все это и не имеет даже программы по энергоресурсам, в отношении военнопленных, потому что их же там нет! Почему к нам так относятся? ", - спрашивает Роман Бессмертный.