15-летняя украинка пробилась в основную сетку Australian Open

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала самой молодой участницей основной сетки турнира Australian Open.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.

В финале квалифакации турнира Костюк обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, которая является 125-й ракеткой мира, со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

ТАААК!!! Вона це зробила!!!😮👍🎾🇺🇦



Марта Костюк пробилась у головну сітку дорослого @AustralianOpen!



Юніорський Кубок маємо, вирушаємо за головним!!!



Браво, Марта!!! Успіхів!!! pic.twitter.com/NDFt2aQt2k — НОК України (@OlympicUA) January 14, 2018

Перед тем Костюк пробилась в финал квалификации, обыграв чилийку Даниэлу Сегель, которая занимает 209-е место в мировом рейтинге.

Как известно, Марта Костюк занимает 521-ю строчку мирового рейтинга теннисисток. Она впервые в карьере сыграет в основной сетке взрослого турнира.

Еще одна украинская теннисистка - 17-летняя Даяна Ястремская - не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии, проиграв румынке Александре Дулгеру.