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ОБСЕ зафиксировала у боевиков неотведенное оружие и новые укрепления

Воскресенье, 14 января 2018, 18:06
ОБСЕ зафиксировала у боевиков неотведенное оружие и новые укрепления

Миссия ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Луганкой области новые позиции боевиков военного типа.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"В неподконтрольных Украины районах члены патруля ОБСЕ видели, как примерно 10 невооруженных членов "ЛНР" разгружали деревянные бревна из грузовика военного типа неподалеку позиций военного типа, которые зафиксированы впервые", - говорится в отчете.

По данным миссии, речь идет о территории на запад от с.Калиновое-Борщеватое.

Также наблюдатели ОБСЕ посетили постоянное место хранения вооружения "ДНР", расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода.

"Там до сих пор не хватает 7 танков - пять Т-64 и два Т-72", - заявили в ОБСЕ.

11 января на основе данных воздушного наблюдения выявлена артиллерийская система, буксируемая, судя по всему, бронетранспортером (MT-ЛБ) возле комплекса в с.Новозарьевка, отметили в миссии.

"12 января наблюдатели ОБСЕ видели зенитный ракетный комплекс 9K33 "Оса", который двигался на запад вблизи с.Крещатицкое (бывшее Красноармейское, недалеко от Мариуполя). Наличие там указанных единиц вооружения является нарушением линий отвода", - говорится в заявлении миссии.

"Оба нарушения были зафиксированы в зоне, где в соответствии с п.5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено", - подчеркнули в ОБСЕ.

Кроме того наблюдатели видели 2 танка Т-64 на прицепах-платформах, которые двигались на северо-восток недалеко от с.Гаевое близ Луганска.

Украинская правда 

Темы: ОБСЕДонбассОРДЛОоружие
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