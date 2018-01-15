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ГПУ проверяет, не убежал ли депутат, предлагавший $500 тыс. взятки НАБУ

Понедельник, 15 января 2018, 11:31

Генпрокуратура вызвала для дачи показаний депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, которого подозревают в попытке дать 500 тысяч долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил начальник Департамента по расследованию в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, передает "Укринформ".

"Я настоятельно рекомендую явиться в Департамент по расследованию в сфере экономики и поменять публичные выпады в процессуальный защиту", - сказал он.

Гуцуляк отметил, что сотрудничество со следствием смягчит процессуальное положение Бабенко.

"Иначе мы в суде будем ходатайствовать о суровой мере пресечения", - добавил он

Кроме того, он отметил, что в ГПУ нет информации о побеге Бабенко за границу.

"Насколько мне известно, официальную границу он не пересекал", - сказал Гуцуляк.

"Он мог еще поехать через Приднестровье, как все одесситы. Эта информация проверяется", - отметил он.

По словам чиновника ГПУ, сейчас Бабенко имеет статус подозреваемого, поскольку сообщение о подозрении прокуроры направили по официальному месту его проживания.

Он заявил, что если Бабенко не явится на вызов к следователю, то он будет объявлен в розыск уже "в ближайшем будущем".

Ранее сообщалось, что 12 января детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Генпрокуратуры сообщили о подозрении действующему депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику за предложение взятки в размере $ 500 тысяч сотруднику НАБУ.

По данным антикоррупционного ведомства, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы.

Впоследствии в ГПУ сообщили, что разыскивают депутата Бабенко Одесского облсовета, подозреваемого в предложении взятки.

Отмечалось, что он скрывается от органов предварительного расследования и от прокуроров.

Темы: ГенпрокуратураОдесская областьвзяткаНАБУ
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