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Ефремов просил удалить его из зала суда

Понедельник, 15 января 2018, 11:47

Старобельский райсуд Луганской области отказался удалить экс-председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова по его просьбе из зала суда.

Такое решение суд принял на заседании 15 января, сообщил "Украинской правде" адвокат Ефремова Андрей Смирнов.

"На заседании в понедельник подзащитный Александр Ефремов высказал мнение, что не хочет принимать участие в заседании, ссылаясь на то, что не доверяет суду", - сказал адвокат.

Он напомнил, что 12 января суд продлил арест Ефремова на 60 суток.

"Потому он (Ефремов – ред.) сегодня сделал такое заявление. Он обоснованно считает, что решение о продлении ему меры пресечения было принято без доказательств. Поэтому сегодня он обратился к суду и попросил удалить его из зала заседаний, чтоб не принимать участие в этом фарсе. Он сам это решил сделать", - сообщил адвокат.

Смирнов добавил, что позиция адвоката не может противоречить позиции клиента.

"Наш клиент изъявил такое желание, потому что у него недоверие к процессу. Но суд не удовлетворил это ходатайство", - сказал адвокат.

Смирнов уточнил, что закон предусматривает удаление из зала заседания, например за нарушение порядка.

"Суд констатировал, что Ефремов порядок не нарушает, и отказал", - подытожил Смирнов.

Как известно, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Оксана Коваленко, УП
Темы: Ефремовсудсепаратизм
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