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В ОРДО запретили "чиновникам" иметь недвижимость в свободной Украине

Понедельник, 15 января 2018, 13:19

Так называемый "народный совет ДНР" принял "закон", запрещающий "отдельным категориям лиц" иметь недвижимость за пределами оккупированных районов Донецкой области.

Подобное решение опубликовали ряд подконтрольных боевикам СМИ.

Кроме того, данным нововведением запрещается  "открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности банках, расположенных за пределами так называемой  "ДНР".

Запрет, в первую очередь, касается тех, кто имеет отношение к "вопросам государственной безопасности ДНР".

Отмечается, что боевики планируют проверять соблюдение норм "закона", а также наказывать его нарушителей.  

Кроме того, ряд СМИ сообщают, якобы главарь "ДНР" Александр Захарченко издал "указ №363", согласно которому всем жителям ОРДО запрещено покидать оккупированную территорию.

 

Указывается, что копию "документа" в соцсетях распространили местные жители.

Кроме того, сообщается, что телефонограммы по поводу ограничения выезда за пределы оккупированной территории Донецкой области сотрудникам больниц, школ и других "госпредприятий" и предприятий муниципальной формы собственности были разосланы на места.

 

При этом на сайте так называемого "парламента ДНР" и на сайте Захарченко соответствующий "указ" отсутствует.

Так, после "указа" №362 сразу следует "указ" №372. Никаких упоминаний о подобном запрете на "официальных" сайтах "ДНР" не было.

Ранее сообщалось, что главарь боевиков оккупированных территорий Донецкой области Александр Захарченко приказал передавать в госсобственность весь выращенный урожай сельхозрастений, овощей, фруктов, винограда и прочего.

Украинская правда
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