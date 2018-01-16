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ЕС призывает Киев срочно ввести в действие реформу аудиторской деятельности

Вторник, 16 января 2018, 08:53
ЕС призывает Киев срочно ввести в действие реформу аудиторской деятельности

Задержка со вступлением в силу законопроекта №6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" тормозит выполнение Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, сообщает "Европейская правда".

"Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит в Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление", - отмечается в заявлении.

Как известно, Верховная рада приняла закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" (№6016-д), который приводит украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС, 21 декабря прошлого года. Однако в силу он еще не вступил.

"Внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявили в представительстве ЕС.

В заявлении подчеркивается, что реформирование аудиторской деятельности является критичным для Украины не только в контексте выполнения Соглашения.

"Прежде всего, это необходимо для восстановления хорошей репутации профессии, установления доверия к финансовой отчетности субъектов экономической деятельности и, как следствие, для содействия инвестициям и международной торговле", - говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что проект закона № 6016-д "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно скорее", - отметили в представительстве ЕС.

Темы: реформыЕСзаконодательство
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