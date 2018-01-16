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Ющенко получил за год треть миллиона соцвыплат, другие президенты – ноль

Вторник, 16 января 2018, 12:01

Государственное управление делами в 2017 году выплатило экс-президенту Виктору Ющенко 336 тысяч гривен денежного содержания.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на информацию, полученную от ГУД.

Согласно этим данным, Ющенко получал каждый месяц по 28 тысяч гривен, в то же время другие бывшие президенты в этот период никаких социальных выплат от Госуправления делами не получали.

"Кроме того, в 2017 году вышеуказанным лицам Государственным управлением делами не предоставлялись жилье, материальная помощь, компенсации, льготы, другие поощрения", - говорят в ГУД.

Как известно, первым президентом Украины был Леонид Кравчук (1991-1994 годы), после него два срока подряд главой государства был Леонид Кучма (1994-2005), затем президентом стал Виктор Ющенко (2005-2010), его сменил Виктор Янукович (2010- 2014). Действующий президент Петр Порошенко победил на выборах 25 мая 2014 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ющенкосоцвыплаты
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