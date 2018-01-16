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В РФ хотят реакции Украины по технике из Крыма

Вторник, 16 января 2018, 12:22

В Кремле говорят, что не получили официальный ответ украинской стороны на заявление президента РФ Владимира Путина о возврате  военной техники из Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина  Дмитрий Песков, передают "РИА Новости".

"Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева. О какой-то субстантивной реакции мне неизвестно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, по поводу реакции украинской стороны.

На вопрос журналистов планирует ли Россия самостоятельно утилизировать боеприпасы, которые принадлежат Украине и находятся в аннексированном Крыму, песков не ответил прямо, сказав, что  все это может делаться "совместно с украинскими военными в ходе организации транспортировки плавсредств, которые сейчас находятся в Крыму".

Ранее сообщалось, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма. По словам президента России Владимира Путина, вся техника в плачевном состоянии.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова принять военные корабли и авиатехнику из аннексированного Крыму, но вместе с полуостровом.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении украинских кораблей из Крыма "унизительной подачкой" и призывает на нее не реагировать.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предложение передать Украине крымскую технику назвал "жестом доброй воли", чтобы "сдвинуть украинское политическое урегулирование с мертвой точки".

Российский пропагандистский канал "Звезда"  позже показал на видео украинские корабли в Крыму, которые президент РФ Владимир Путин хочет вернуть Украине.

Как известно, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была приостановлена.

15 апреля 2014 года на то время заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов заявил, что Министерство обороны РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма.

На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля. 5 июля в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до "полного прекращения украинскими силовиками боевых действий".

В Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаКрым
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