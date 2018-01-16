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В Украине запретили слово "инвалид"

Вторник, 16 января 2018, 12:43
Президент Петр Порошенко подписал закон №2249-VII, согласно которому из законодательства изымается термин "инвалид" и внедряется термин "лицо с инвалидностью".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Вводя в употребление термин "лицо с инвалидностью", мы прежде всего, делаем акцент на человеке, а не на его инвалидности", - написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады 19 декабря поддержали законопроект, согласно которому, в 44 законах слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменят словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью ".

Удостоверения, выдавались ранее людям с инвалидностью, остаются действительными.

В сентябре 2016 года Верховная Рада официально заменила слово "инвалид" в Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной в 2009 году, понятием "человек с инвалидностью".

Ранее сообщалось, что 90% зданий и сооружений в Украине не соответствуют нормам доступности и не приспособлены к потребностям лиц с инвалидностью.

Украинская правда

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Темы: Порошенкопрезидентзаконодательство
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